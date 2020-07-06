Свернули сеть: внедрение 5G в будущем году предложили перенести

Введение 5G в России в 2021 году могут отложить. Минкомсвязь предложила сэкономить 2 млрд рублей, которые должны были пойти на работы по расчистке частот для сетей пятого поколения. Это следует из документа ведомства (есть в распоряжении «Известий»). Деньги могут направить на цифровизацию госуслуг для населения и бизнеса. Ранее ведомство запросило перераспределение еще 1,5 млрд рублей, которые должны были пойти на 5G в этом году. Если госфинансирования не будет в течение двух лет, полноценного покрытия крупных городов сетями нового поколения стоит ожидать не раньше 2024–2025 годов, отмечают эксперты. Другое дело, что решение о выделении приоритетного диапазона — 3,4–3,8 ГГц — всё равно пока не принято.

Отсрочить цифровизацию

В следующем году проект по внедерению 5G может остаться без госфинансирования. Минкомсвязь выступила с предложением перераспределить 2 млрд рублей из федерального бюджета, которые должны были пойти на работы по расчистке радиочастотного спектра для строительства инфраструктуры сетей нового поколения. Ведомство сделало запрос на изменение паспорта федерального проекта «Информационная инфраструктура». С документом ознакомились «Известия». В конце июня запрос направлен рабочей группе по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика».

Впрочем, рабочая группа не поддержала инициативу ведомства — большинство участников выступило против. Это следует из протокола ее оперативного заседания от 30 июня (есть у «Известий»). В документе также говорится, что Минкомсвязь предложила перенаправить финансирование на мероприятия федерального проекта «Цифровое государственное управление». Он предполагает внедрение IT-решений для оказания госуслуг населению и субъектам малого и среднего предпринимательства. Решение по этому вопросу принято не было. В Минкомсвязи «Известиям» сообщили, что проект пересматривается.

5G_1 Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

По словам одного из источников «Известий», близких к участникам заседания, позиция рабочей группы не окончательная. Вопрос предстоит рассмотреть правительственной комиссии по цифровому развитию с учетом общей экономической ситуации. Другой источник отметил, что финансирование конверсионных мероприятий могут частично сохранить.

Ранее Минкомсвязь, как писали «Известия», предложила сэкономить еще 1,5 млрд рублей, которые в 2020 году должны были пойти на работы по расчистке частот. Большую часть этих денег собирались направить в резервный фонд правительства, а почти 500 млн рублей планировали пустить на финансирование доступа малых городов ко второму мультиплексу цифрового ТВ. По словам одного из источников «Известий», знакомых с ходом обсуждений рабочей группы, правительственная комиссия уже утвердила секвестирование бюджета на конверсионные мероприятия 5G на 2020 год. В Минкомсвязи на этот вопрос «Известиям» не ответили.

Отсутствие прогресса в части освобождения необходимого спектра отодвигает сроки запуска сетей 5G в России на неопределенный срок, сказал «Известиям» директор по сетевой инфраструктуре «Мегафона» Валентин Полозенко. С учетом снижения затрат на расчистку частот есть вероятность, что полноценного покрытия крупных городов 5G стоит ожидать не раньше 2024–2025 годов, прогнозирует он.

Любое сокращение финансирования программ, связанных с внедрением и развитием современных технологий связи, негативно скажется на цифровизации большого количества отраслей и экономическом климате страны в целом, сказали «Известиям» в пресс-службе «Вымпелкома». В МТС, Tele2 и «Ростелекоме» воздержались от комментариев.

Финансирование с умом

Согласно паспорту нацпрограммы «Цифровая экономика», до конца 2024 года на работы по конверсии радиочастотного спектра для развития 5G должны были направить из федерального бюджета 43 млрд рублей. К концу 2021-го 5G планировалось внедрить на территории 10 городов-миллионников.

Полное сокращение средств на работы по высвобождению радиочастотного спектра в 2020 и 2021 годах негативно повлияет на развитие сетей связи новых поколений, поставит под угрозу выполнение задач в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика», считает директор по направлению «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» Роман Яковлев.

— Сети 5G — фундаментальная основа информационной инфраструктуры для развития экономики РФ. Зарубежные страны уже активно запускают их, и мы в этом отношении серьезно отстаем. Понимая экономическую ситуацию и важность многих процессов, экспертное сообщество предлагает рассматривать альтернативные варианты переноса средств, возможно, не в полном объеме, а с частичным сокращением, — сказал «Известиям» Роман Яковлев.

Также, по его словам, необходим пересмотр показателей федерального проекта «Информационная инфраструктура», которые при снижении финансирования наверняка будут достигнуты не в полном объеме.

С одной стороны, изъятие средств — негативный фактор для этого проекта и темпов внедрения сетей 5G в России, рассуждает генеральный директор «Спектрум Менеджмент» Игорь Гурьянов. С другой — существует риск расходования значительных бюджетных денег на конверсию в полосах радиочастот, имеющих меньшее значение для сетей 5G, например, 800 и 900 МГц.

По словам эксперта, вначале нужно определиться с диапазонами в рамках концепции создания и развития сетей 5G в России (принять ее должны были до конца марта 2019 года. — «Известия»), а затем утвердить план конверсии с финансово-экономическим обоснованием мероприятий (это планировалось сделать к декабрю 2020 года. — «Известия»). Только после появления этих двух документов следует включать согласованные с операторами и силовыми ведомствами финансовые затраты на конверсию радиочастотного спектра в федеральный проект, отметил Игорь Гурьянов.

Без диапазона 3,4–3,8 МГц значительно снизятся скорость и качество внедрения сетей 5G, заключил эксперт. Ранее Совет безопасности вновь отклонил просьбу сотовых операторов выделить им частоты 3,4–3,8 ГГц — сейчас они принадлежат силовым структурам.