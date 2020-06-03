«Тайные знаки» знаменитого города-курорта раскроют в Кисловодске

В Кисловодске ученые попытаются расшифровать «тайные знаки» из узоров зданий и цветов, которые можно увидеть с высоты птичьего полета. Об этом сообщили в краевом управлении по информационной политике.

Так, визитная карточка курорта — орнаменты клумб на Курортном бульваре. В этих узорах можно увидеть кельтские знаки, перекликающиеся с орнаментами восточных стран и славянскими узорами. Пока специалистам не удавалось ответить на вопрос, сделали ли эти переплетения специально или они получились случайно.

Еще один «тайный знак» в Кисловодске — Нарзанная галерея, которая с высоты птичьего полета выглядит в форме ключа, а в середине находится глубокий колодец. Считается, что архитектор зашифровал в этом двойной смысл — ключ как минеральный источник и ключ, которым люди открывают для себя сам курорт.

А на улице Чкалова в Кисловодске есть старинное здание с масонскими знаками. Символы расположены и на фасадах многих исторических зданий города-курорта, пишет NewsTracker.

В середине мая сообщалось об открытии национального парка «Кисловодский». Его закрывали на время неблагоприятной эпидемической ситуации.