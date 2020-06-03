Первые туристы прибыли на Кубань и Ставрополье

Первые отдыхающие приехали в санатории Ставропольского края. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

В регион приехали туристы из Московской, Брянской областей, Краснодарского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов, всего 48 человек.

Всем приехавшим на отдых в Ставрополье объясняют, какие меры профилактики надо соблюдать.

С 1 июня открылись шесть санаториев с медицинскими лицензиями в Кавказских Минеральных Водах. В ближайшее время возобновят работу еще 27 санаториев.

Администрация Краснодарского края сообщает о 1097 туристах, прибывших в регион за первые сутки работы санаториев. Всего на территории края открылся 71 санаторий в Сочи, Анапе, Геленджике, Новороссийске, Горячем Ключе, а также в Туапсинском, Апшеронском, Лабинском и Белореченском районах. Как отметил вице-губернатор Кубани Василий Швец, остальные ожидают решения Роспотребнадзора или еще не успели выполнить требования.

«Требования к деятельности санаториев строгие, за их исполнением в нынешних условиях мы следим особенно тщательно. Важно не только дать им возможность принимать туристов, но и не допустить возможных вспышек заболевания», ― отметил Швец.

Так, санатории обязаны организованно доставлять прибывающих туристов, контролировать их перемещение. Отдых возможен только на территории лечебно-курортных учреждений ― пляжи, в том числе самих санаториев, и набережные остаются закрытыми. Сами гости в обязательном порядке должны предоставить справку об отсутствии коронавирусной инфекции.

1 июня глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что приезжающих на полуостров туристов будут тестировать на коронавирусную инфекцию один раз. Он отметил, что ранее власти Крыма обратились в правительство РФ с просьбой исключить несколько требований в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса. На сегодняшний день предложение по тестированию туристов является единственным, которое было одобрено, заявил Аксенов.

30 мая стало известно, что 15 июня в регионе стартует курортный сезон. Порядка 40 санаториев и отелей Крыма выразили желание возобновить работу.

Также с 15 июня приступят к работе спортивные залы, фитнес-клубы, бани, сауны, крытые бассейны, отели, гостиницы и спа-центры.