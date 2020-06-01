Власти Крыма рассказали о порядке тестирования туристов на COVID-19

Приезжающих в Крым туристов будут тестировать на коронавирусную инфекцию один раз, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Он отметил, что ранее власти Крыма обратились в правительство РФ с просьбой исключить несколько требований в рекомендациях Роспотребнадзора по работе санаторно-курортного комплекса.

На сегодняшний день предложение по тестированию туристов является единственным, которое было одобрено, заявил Аксенов.

«Обязательное тестирование на коронавирус будет производиться один раз, при заезде в объект размещения. Возможность исключения других требований находится в процессе обсуждения», — написал Аксенов в соцсети «ВКонтакте» в понедельник, 1 июня.

Также Аксенов добавил, что в ближайшее время будет разработан протокол, регламентирующий действия при наступлении ситуации с выявлением зараженного коронавирусом. В документе будут прописаны зоны ответственности власти и руководителей средств размещения.

30 мая стало известно, что 15 июня в регионе стартует курортный сезон. Порядка 40 санаториев и отелей Крыма выразили желание возобновить работу.

Также с 15 июня приступят к работе также спортивные залы, фитнес-клубы, бани, сауны, крытые бассейны, отели, гостиницы и SPA-центры.

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