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Калужская область переходит на первый этап снятия ограничений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Калужская область с 3 июня переходит на первый этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Между тем в регионе продлили режим повышенной готовности. Соответствующее постановление подписал врио главы области Владислав Шапша.

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Режим повышенной готовности в регионе сохранен до 30 июня. Он действует для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области, уточняет газета «Весть».

Необходимым условием снятия части ограничений является выполнение санитарных требований Роспотребнадзора.

По состоянию на утро 3 июня в России выявлено 432 277 случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах, зафиксировано 5215 летальных исходов, 195 957 человек выздоровели. 2 июня сообщалось, что суточный рост числа новых случаев коронавируса снизился в России до рекордно низких 2,1%, а по Москве — до 1,2%.

26 мая президент России Владимир Путин сообщил, что страна прошла пик заболеваемости COVID-19, а ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась.

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