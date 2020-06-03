В Москве впервые с конца апреля за сутки выявили меньше 2 тыс. заболевших COVID-19

В Москве за минувшие сутки зафиксировано 1842 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом в среду, 3 июня, сообщает столичный оперштаб.

Впервые с 23 апреля этот показатель опустился ниже уровня 2 тыс.

Всего в стране на 3 июня суточный прирост подтвержденных случаев COVID-19 составил более 8,5 тыс. Общее число человек с коронавирусной инфекцией в России достигло 432 277.

«За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8536 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 3287 (38,5%) без клинических проявлений», — уточнили в оперштабе.

Наибольший показатель прироста всё еще наблюдается в столице, на втором месте по числу новых подтвержденных инфицированных коронавирусом находится Московская область — 736, а на третьем — Санкт-Петербург с 380 случаями заражения за сутки.

Общее число выздоровевших от инфекции в стране достигло 195 957, скончались 5215 человек.

Ранее в среду заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что число выздоровевших от коронавирусной инфекции пациентов в городе достигло 91 654.

Накануне сообщалось, что суточный рост числа новых случаев коронавируса снизился в России до рекордно низких 2,1%, а по Москве — до 1,2%.

23 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с распространением инфекции в городе, а 27-го объявил о новом этапе снятия ограничений в городе. С 1 июня горожанам разрешено гулять в соответствии с графиком, который можно посмотреть на портале мэрии и в сервисе «Яндекс.Карты».

Также с первого дня лета возобновили работу непродовольственные магазины, прачечные-химчистки и ремонтные мастерские, а также частично компании сферы услуг. При этом работа последних полностью возобновится при условии самодисциплины со стороны горожан.

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