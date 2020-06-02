Охотный рад: как москвичи провели первый прогулочный день

В понедельник утром количество пассажиров в столичном метро выросло на 20% — Москва перешла к очередному этапу снятия ограничений. С 1 июня начали открываться парки, торговые центры, а жители города теперь могут выходить на прогулки . Скажутся ли послабления на количестве инфицированных, можно будет понять через полторы-две недели, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Сейчас, по их словам, главную опасность представляют невыявленные бессимптомные носители вируса, поэтому необходимо использовать маски и перчатки.

Походить, посмотреть

С понедельника в Москве запущен так называемый прогулочный режим. В порядке эксперимента он будет действовать до 14 июня. По информации пресс-службы столичного департамента транспорта, по состоянию на 9:00 количество поездок в метро увеличилось на 80 тыс. в сравнении с прошлой неделей. При этом пассажиров в подземке насчитали на 20% больше, в том числе увеличилось число приезжих из регионов с недействительными пропусками или вовсе без них.

По данным «Яндекса», индекс самоизоляции 1 июня в Москве на 15:00 составлял 1,4. Это антирекорд самоизоляции для дневной статистики Москвы за весь период действия ограничительных мероприятий из-за коронавируса. К 20.30 индекс увеличился до 2,9. Пробки на дорогах в час пик достигали 6 баллов.

При этом посетителей в открывшихся торговых центрах было совсем немного, выяснили «Известия».

На входе в «Охотный ряд» охранник проверяет у посетителей наличие масок и перчаток. Если их нет — разворачивает. В пустующих магазинах продавцы-консультанты коротают время за разговорами, работа есть лишь у тех, кто торгует одеждой. Ресторанный дворик закрыт.

— Зайдем, посмотрим? — спрашивает одна посетительница другую и тянет подругу к стеллажу с кроссовками.

Покупателей-одиночек в торговом центре не видно — все пришли либо парами, либо целыми семьями. Самому старшему посетителю, встреченному корреспондентом «Известий», на вид не больше 40 лет.

Но покинув «Охотный ряд» и пройдя по Тверской до Пушкинской площади, мы встретили гораздо больше людей. Однако прохожие в масках и перчатках не были похожи на праздно гуляющих — они целенаправленно шли к станции или от нее. Похожая ситуация наблюдалась и в районе Аминьевского шоссе и Тимирязевской улицы.

К вечеру заметно оживился Рязанский проспект, но в основном за счет тех, кто возвращался с работы домой. А в торговом центре «Город» покупателей на первый взгляд было значительно больше, чем неделю назад, когда работал только гипермаркет. Однако кассиры сильного наплыва не ощутили.

— Многие приезжают не столько за покупками, сколько просто походить, посмотреть, — пояснила «Известиям» продавец киоска с готовой едой Ирина.

На этой неделе также откроют свои двери храмы — большинство из них начнет принимать прихожан с субботы, 6 июня. Но уже со 2 июня разрешат посещать храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове.

Бессимптомная угроза

По данным на 1 июня, за сутки в России выявлено 9035 заболевших COVID-19 в 84 регионах, из них 3622 случая (40,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. В Москве, по данным на 1 июня, выявлено 2297 новых случаев, 2060 человек выздоровели, 76 скончались.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в своем выступлении в понедельник отметил, что эпидемия COVID-19 идет на спад. По его словам, цифры дают основание для осторожного оптимизма. Также он подчеркнул, что за последнюю неделю прирост заболеваемости по стране не превышает 2,3%. Снимать ограничения начали уже в 19 субъектах, а в 25 готовятся к этому.

Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что рост числа зараженных не говорит об ухудшении эпидемиологической ситуации.

— Пока динамика выявляемых случаев достаточно стабильная, но регионы очень сильно отличаются друг от друга. Прежде всего, по количеству проводимых тестирований, а также по числу госпитализированных с тяжелыми и среднетяжелыми формами заболевания. В Москве подсчет числа инфицированных отработан, поставлен на поток. Это видно по высокому проценту бессимптомных инфицированных, — сказал «Известиям» доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов.

По мнению эксперта, как на ситуации отразится ослабление ограничительных мер, сейчас оценить сложно. Делать выводы можно будет только через полторы-две недели.

Процесс нахождения Москвы на «плато» затянулся примерно на три дня, считает профессор, член президиума РАЕН, руководитель отдела микробиологии латентных вирусных инфекций Института Гамалеи Виктор Зуев.

— Разрешенные прогулки не способствует снижению числа больных. Однако многие люди начали осознавать значимость ношения масок и перчаток в общественных местах, это может замедлить распространение вируса , — пояснил он.

Ориентироваться сейчас необходимо, в первую очередь, на количество больничных коек, занятых пациентами с коронавирусом, подчеркнул член комитета Госдумы по здравоохранению Борис Менделевич.

— Уже многие перепрофилированные медучреждения возвращаются к обычной деятельности, начинается восстановление плановой медицинской помощи. А следовательно, можно говорить о том, что эпидемия идет на спад, — сказал он «Известиям».

Сейчас главную опасность представляют невыявленные бессимптомные носители вируса, считает депутат. Именно поэтому важно соблюдать масочно-перчаточный режим.