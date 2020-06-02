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Охотный рад: как москвичи провели первый прогулочный день

В столице в понедельник был установлен антирекорд самоизоляции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В понедельник утром количество пассажиров в столичном метро выросло на 20% — Москва перешла к очередному этапу снятия ограничений. С 1 июня начали открываться парки, торговые центры, а жители города теперь могут выходить на прогулки. Скажутся ли послабления на количестве инфицированных, можно будет понять через полторы-две недели, считают опрошенные «Известиями» эксперты. Сейчас, по их словам, главную опасность представляют невыявленные бессимптомные носители вируса, поэтому необходимо использовать маски и перчатки.

Походить, посмотреть

С понедельника в Москве запущен так называемый прогулочный режим. В порядке эксперимента он будет действовать до 14 июня. По информации пресс-службы столичного департамента транспорта, по состоянию на 9:00 количество поездок в метро увеличилось на 80 тыс. в сравнении с прошлой неделей. При этом пассажиров в подземке насчитали на 20% больше, в том числе увеличилось число приезжих из регионов с недействительными пропусками или вовсе без них.

По данным «Яндекса», индекс самоизоляции 1 июня в Москве на 15:00 составлял 1,4. Это антирекорд самоизоляции для дневной статистики Москвы за весь период действия ограничительных мероприятий из-за коронавируса. К 20.30 индекс увеличился до 2,9. Пробки на дорогах в час пик достигали 6 баллов.

При этом посетителей в открывшихся торговых центрах было совсем немного, выяснили «Известия».

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На входе в «Охотный ряд» охранник проверяет у посетителей наличие масок и перчаток. Если их нет — разворачивает. В пустующих магазинах продавцы-консультанты коротают время за разговорами, работа есть лишь у тех, кто торгует одеждой. Ресторанный дворик закрыт.

— Зайдем, посмотрим? — спрашивает одна посетительница другую и тянет подругу к стеллажу с кроссовками.

Покупателей-одиночек в торговом центре не видно — все пришли либо парами, либо целыми семьями. Самому старшему посетителю, встреченному корреспондентом «Известий», на вид не больше 40 лет.

Но покинув «Охотный ряд» и пройдя по Тверской до Пушкинской площади, мы встретили гораздо больше людей. Однако прохожие в масках и перчатках не были похожи на праздно гуляющих — они целенаправленно шли к станции или от нее. Похожая ситуация наблюдалась и в районе Аминьевского шоссе и Тимирязевской улицы.

К вечеру заметно оживился Рязанский проспект, но в основном за счет тех, кто возвращался с работы домой. А в торговом центре «Город» покупателей на первый взгляд было значительно больше, чем неделю назад, когда работал только гипермаркет. Однако кассиры сильного наплыва не ощутили.

— Многие приезжают не столько за покупками, сколько просто походить, посмотреть, — пояснила «Известиям» продавец киоска с готовой едой Ирина.

На этой неделе также откроют свои двери храмы — большинство из них начнет принимать прихожан с субботы, 6 июня. Но уже со 2 июня разрешат посещать храм Христа Спасителя и Богоявленский собор в Елохове.

Бессимптомная угроза

По данным на 1 июня, за сутки в России выявлено 9035 заболевших COVID-19 в 84 регионах, из них 3622 случая (40,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. В Москве, по данным на 1 июня, выявлено 2297 новых случаев, 2060 человек выздоровели, 76 скончались.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в своем выступлении в понедельник отметил, что эпидемия COVID-19 идет на спад. По его словам, цифры дают основание для осторожного оптимизма. Также он подчеркнул, что за последнюю неделю прирост заболеваемости по стране не превышает 2,3%. Снимать ограничения начали уже в 19 субъектах, а в 25 готовятся к этому.

Опрошенные «Известиями» эксперты отметили, что рост числа зараженных не говорит об ухудшении эпидемиологической ситуации.

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— Пока динамика выявляемых случаев достаточно стабильная, но регионы очень сильно отличаются друг от друга. Прежде всего, по количеству проводимых тестирований, а также по числу госпитализированных с тяжелыми и среднетяжелыми формами заболевания. В Москве подсчет числа инфицированных отработан, поставлен на поток. Это видно по высокому проценту бессимптомных инфицированных, — сказал «Известиям» доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ им. Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов.

По мнению эксперта, как на ситуации отразится ослабление ограничительных мер, сейчас оценить сложно. Делать выводы можно будет только через полторы-две недели.

Процесс нахождения Москвы на «плато» затянулся примерно на три дня, считает профессор, член президиума РАЕН, руководитель отдела микробиологии латентных вирусных инфекций Института Гамалеи Виктор Зуев.

Разрешенные прогулки не способствует снижению числа больных. Однако многие люди начали осознавать значимость ношения масок и перчаток в общественных местах, это может замедлить распространение вируса, — пояснил он.

Ориентироваться сейчас необходимо, в первую очередь, на количество больничных коек, занятых пациентами с коронавирусом, подчеркнул член комитета Госдумы по здравоохранению Борис Менделевич.

— Уже многие перепрофилированные медучреждения возвращаются к обычной деятельности, начинается восстановление плановой медицинской помощи. А следовательно, можно говорить о том, что эпидемия идет на спад, — сказал он «Известиям».

Сейчас главную опасность представляют невыявленные бессимптомные носители вируса, считает депутат. Именно поэтому важно соблюдать масочно-перчаточный режим.

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