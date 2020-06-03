Бизнес избежит штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора

Российские предприниматели после возобновления деятельности, остановленной из-за пандемии коронавирусной инфекции, не будут получать штрафов за несоблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. Такую информацию в среду, 3 июня, передает секретариат первого вице-премьера Андрея Белоусова по итогам встречи с представителями отечественного бизнеса.

«Предприниматели получили разъяснение в части контроля за соблюдением методических рекомендаций Роспотребнадзора. Штрафовать представителей бизнеса не планируется. Следовать рекомендациям в их интересах», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Отмечается, что в случае обнаружения на предприятии очага коронавирусной инфекции организация будет закрыта на карантин. При этом ответственность за распространение заболевания возложат на управленцев и собственников компании.

В ходе совещания Белоусова с предпринимателями, как уточнили в пресс-службе, также обсуждались вопросы поэтапного открытия в стране предприятий сфер услуг, в том числе ресторанов и кафе, фитнес-центров, кинотеатров и компаний индустрии красоты.

Как стало известно, Роспотребнадзор проведет с предпринимателями дополнительный цикл обсуждений, чтобы разъяснить данные ранее рекомендации.

13 мая ведомство опубликовало рекомендации для организаций по соблюдению санитарной безопасности на разных этапах снятия ограничений по коронавирусу.

Так, согласно документу, для каждого типа предприятий разработаны отдельные рекомендации, однако есть и общие требования. Среди них измерение температуры тела сотрудников, обеспечение их средствами индивидуальной защиты и антисептиками, а также создание условий для социальной дистанции и проведение дезинфекции помещений и оборудования.

В России, по данным портала стопкоронавирус.рф, на утро среды зафиксирован 423 741 случай заболевания корнавирусной инфекцией, скончались — 5037, выздоровели более 186 тыс. человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.