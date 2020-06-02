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Роспотребнадзор дал рекомендации по возобновлению работы медучреждений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Роспотребнадзор разработал рекомендации по восстановлению плановой деятельности медицинских учреждений. Документ опубликован на сайте ведомства.

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В соответствии с рекомендациями медицинским организациям следует начинать поэтапно освобождать помещения, занятые для оказания помощи больным COVID-19. В этих помещениях следует провести генеральную уборку с использованием дезинфицирующих средств, также необходимо провести лабораторный контроль высококонтактных поверхностей на коронавирус по методу ПЦР (полимеразная цепная реакция).

Койки в палатах должны находиться на расстоянии не менее полутора метров друг от друга.

В учреждении должны быть созданы условия для соблюдения пациентами, персоналом и посетителями правил гигиены рук: в частности, установлены смесители с некистевым (локтевым) управлением потоком воды, а также бесконтактные дозаторы мыла и кожных антисептиков.

Сотрудникам больницы необходимо будет использовать медицинские перчатки, при этом объем перчаток и дезинфицирующих средств должен быть сформирован с учетом месячной потребности.

При плановой госпитализации пациенты должны проверяться на наличие коронавируса. На входе в учреждение должен быть организован пункт ежедневного мониторинга состояния здоровья персонала, а процедуры и питание пациентов необходимо в максимальном количестве обеспечить в палатах.

1 июня сообщалось, что Роспотребнадзор разработал рекомендации по дезинфекции объектов на открытых пространствах населенных пунктов и мест общего пользования в многоквартирных жилых домах в случае ухудшения эпидемиологической обстановки и профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией.

На открытых пространствах предлагается дезинфицировать тротуары, скамейки, площадки у входов в здания и наружные двери, поручни, урны, остановки общественного транспорта, киоски и общественные туалеты.

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В многоквартирных домах необходимо обеззараживать подъезды, коридоры, лифты, лестницы и мусоропроводы.

Кроме того, отмечается, что на открытых пространствах нужно проводить обработку утром и вечером. В домах нужно предупреждать жильцов о дезинфекции и проводить ее ночью.

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