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Роспотребнадзор дал рекомендации по дезинфекции многоквартирных домов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Роспотребнадзор разработал рекомендации по дезинфекции объектов на открытых пространствах населенных пунктов и мест общего пользования в многоквартирных жилых домах в случае ухудшения эпидемиологической обстановки и профилактики и борьбы с коронавирусной инфекцией, об этом сообщается на сайте ведомства в понедельник,1 июня.

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На открытых пространствах предлагается дезинфицировать тротуары, скамейки, площадки у входов в здания и наружные двери, поручни, урны, остановки общественного транспорта, киоски и общественные туалеты.

В многоквартирных домах необходимо обеззараживать подъезды, коридоры, лифты, лестницы и мусоропроводы.

Кроме того, отмечается, что на открытых пространствах нужно проводить обработку утром и вечером. В домах нужно предупреждать жильцов о дезинфекции и проводить ее ночью.

Ранее в тот же день Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для гостиниц, хостелов и других мест временного проживания. Так, при заезде работникам гостиниц необходимо проверять температуру своих гостей с использованием бесконтактных средств измерения. Кроме того, рекомендовано заселять в номер одного постояльца или семью.Также рекомендуется организовать питание постояльцев в номерах или по меню.

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