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Роспотребнадзор отменил требования по частичной загрузке самолетов

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Фото: TASS/URA.RU/Анна Майорова
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Роспотребнадзор отменил свое требование к авиакомпаниям по загрузке самолетов на 50%. Об этом 1 июня сообщил «Коммерсант» со ссылкой на ведомство.

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В Роспотребнадзоре сообщили, что в рекомендациях, подготовленных Росавиацией, отсутствует требование по заполнению салонов наполовину, и отметили, что это согласованно с ведомством. В Росавиации на запросы издания не ответили.

Источник газеты в одной из крупных авиакомпаний рассказал, что смягчение рекомендаций пойдет на пользу отрасли, однако не позволит перевозчикам выйти в прибыль раньше 2021 года, так как у людей закончились деньги, поэтому «спроса на перевозки не наблюдается».

Ранее, 18 мая, Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по организации работы на воздушном, водном и автомобильном транспорте в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, согласно которым количество пассажиров в самолетах не должно превышать 50% от общего количества посадочных мест, чтобы в салоне была возможность соблюдения социальной дистанции.

В ведомстве отметили, что при регистрации пассажиров на рейс необходимо исключить рассадку на места, расположенные в непосредственной близости друг к другу, в том числе относительно одного ряда впереди и одного ряда позади посадочного места.

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