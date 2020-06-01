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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе гостиниц

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Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции для гостиниц, хостелов и других мест временного проживания. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства в понедельник, 1 июня.

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Так, при заезде работникам гостиниц необходимо проверять температуру своих гостей с использованием бесконтактных средств измерения. Кроме того, рекомендовано заселять в номер одного постояльца или семью.

«Размещение гостей в номере преимущественно одноместное или семейное», — сказано в документе.

Также Роспотребнадзор рекомендует организовать питание постояльцев в номерах или по меню.

«Расстановка столов с соблюдением принципов социального дистанцирования (расстояние между столами не менее 2 м) и рассадка не более одного человека за столом (за исключением семейного или совместного проживания в одном номере)», — отмечается в документе.

Если в гостинице будет выявлен человек с температурой или другими признаками ОРВИ, его следует немедленно изолировать и сообщить в медицинское учреждение.

Ранее в понедельник Роспотребнадзор опубликовал обновленные рекомендации для организаций общественного питания.

Перед началом рабочего дня сотрудникам будут измерять температуру, уточнять информацию о состоянии здоровья, включая членов семьи, а также были ли у них контакты с заболевшими. Кроме того, ведомство увеличило допустимое расстояние между столиками до 1,5 м. В предыдущих рекомендациях оно составляло 1 м.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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