Попова заявила об отсутствии ухудшений после ослабления ограничений по COVID-19

Ослабление ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, не привело к ухудшению эпидемиологической ситуации. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе рабочего совещания с президентом России Владимиром Путиным 1 июня.

«Хочу отметить, что все изменяющиеся показатели в субъектах, все этапы снятия ограничений позволяют сегодня видеть, что при отмене тех или иных ограничений не наступает ухудшения ситуации в регионах. Это значит, что мы идем правильным путем. Требования при их соблюдении позволяют двигаться дальше», — сказала глава ведомства.

На сегодняшний день 24 субъекта РФ уже перешли на первый этап послаблений и еще 26 готовятся сделать это в ближайшие дни, а три региона готовы перейти к третьему этапу снятия карантинных мер. По словам Поповой, это говорит о достаточно быстрой положительной динамике, хотя решения о переходе на новые этапы принимались чуть больше двух недель назад.

С момента введения ограничений темп прироста количества выявленных случаев заболевания COVID-19 снизился в 13 раз и составляет порядка 2% в сутки, а коэффициент распространения коронавируса, то есть скольких людей может заразить один инфицированный, по стране упал с трех до не более единицы.

«Пройден острый этап подъема (пандемии коронавируса. — Ред.), безусловно. Темп прироста снижается значительно», — подчеркнула Попова.

26 мая Путин заявил, что Россия прошла пик заболеваемости COVID-19, а ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась. Попова ранее отмечала, что распространение инфекции вышло на плато, однако соблюдать санитарные и противоэпидемиологические правила необходимо, чтобы избежать новой вспышки заболеваемости.

По словам президента НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерии, Россия победит коронавирус к концу лета. Главный внештатный инфекционист Минздрава РФ Елена Малинникова спрогнозировала окончание пандемии еще раньше, к июлю.

По состоянию на 1 июня в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 414 878, в том числе 9035 — за последние сутки. 175 877 человек вылечились. 4855 пациентов скончались.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8-800-2000-112.