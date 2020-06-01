Кравцов заявил о возможности начать детский отдых с 1 июля

В России эпидемиологическая ситуация позволяет начать детский отдых с 1 июля. Такое заявление в понедельник, 1 июня, сделал глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Мы планируем начать детский летний отдых с 1 июля. Понятно, если позволит эпидемиологическая ситуация, но, как говорят коллеги, специалисты, у нас пока есть все причины начать детский отдых с 1 июля», ― сказал он в эфире онлайн-фестиваля «Большая перемена».

Речь, в том числе идет и о федеральных оздоровительных центрах, как уточнил министр. Ведомство также планирует открыть летние лагеря при школах. Однако, смены возможно будут сокращены с 21 до 14 дней.

Ранее в понедельник премьер-министр страны Михаил Мишустин заявил о стабилизации ситуации с распространением коронавируса в России.

27 мая в Роспотребнадзоре отметили, что оздоровительные учреждения для детей могут открыться не ранее третьего этапа снятия ограничений. Однако решение об этом должен принимать местный опрештаб по борьбе с коронавирусом.

Детей, как уточнили в ведомстве, рекомендуется отправлять на отдых в регионе проживания. Если ребенок живет в городе федерального значения, то отдыхать он может в близлежащих регионах.

Все сотрудники учреждений детского отдыха в обязательном порядке будут проходить тестирование на наличие коронавируса. Им также не рекомендуется покидать лагерь в течение всей смены.

Число детей в группах должно быть вдвое меньше обычного. В целях профилактики распространения инфекции учреждениям рекомендовано отказаться от массовых мероприятий, в том числе родительских дней.

О том, что летом 2020 года детский отдых обязательно состоится 25 мая заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, он будет организован по специальным правилам.

По состоянию на 1 июня, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 414 878 человек, умерли 4855 пациентов, выздоровели ― 175 877.

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