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Роспотребнадзор увеличил допустимое расстояние между столиками в кафе

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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Роспотребнадзор опубликовал обновленные рекомендации для организаций общественного питания, согласно которым расстояние между столиками после снятия ограничений из-за коронавируса должно составлять 1,5 метра.

В предыдущих рекомендациях оно составляло 1 метр.

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«Размещение столов в предприятиях общественного питания с соблюдением дистанцирования на расстоянии 1,5 метра», — сказано в документе, опубликованном в понедельник, 1 июня.

Также согласно документу в кафе и ресторанах перед началом рабочего дня сотрудникам будут измерять температуру, уточнять информацию о состоянии здоровья, включая членов семьи, а также были ли у них контакты с заболевшими.

Находиться на рабочем месте они должны в масках, причем создание запаса средств индивидуальной защиты лежит на владельцах заведений.

На входе в заведение необходимо установить дозаторы с дезинфекторами или антисептические салфетки.

28 мая Роспотребнадзор выпустил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах. Зрителям рекомендовано носить маски и воздержаться от похода в кино при наличии симптомов ОРВИ.

Билеты будут продавать так, чтобы во время сеанса между посетителями сохранялась дистанция не менее метра, при этом члены одной семьи смогут сидеть вместе.

Интервалы между сеансами в одном зале должны составлять не менее 30 минут для того, чтобы сотрудники кинотеатров успели продезинфицировать зал и проветрить помещение.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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