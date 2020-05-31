Наказывать посетителей кинотеатров за нарушение дистанции не будут

Роспотребнадзор не планирует осуществлять контроль за соблюдением посетителями кинотеатров безопасной дистанции в залах. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это рекомендации, и сказать, что мы будем проверять и кого-то за это наказывать, пока это не предполагается. Мы говорим о том, как должна быть организована работа кинотеатра», — сказала Попова в интервью программе «Москва. Кремль.Путин» на телеканале «Россия 1».

По словам главы Роспотребнадзора, за рассадку зрителей будут отвечать кассиры кинотеатров при продаже билетов.

28 мая Роспотребнадзор выпустил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах. Зрителям рекомендовано носить маски и воздержаться от похода в кино при наличии симптомов ОРВИ.

Билеты будут продавать так, чтобы во время сеанса между посетителями сохранялась дистанция не менее метра, при этом члены одной семьи смогут сидеть вместе.

Интервалы между сеансами в одном зале должны составлять не менее 30 минут для того, чтобы сотрудники кинотеатров успели продезинфицировать зал и проветрить помещение.