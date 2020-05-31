Попова перечислила правила пляжного отдыха

Носить маски на пляжах не нужно, но соблюдать социальную дистанцию надо всем, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин», анонс которой в воскресенье, 31 мая, опубликован в соцсетях.

«Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими для людей, не связанных между собой семейными отношениями, да, должна быть социальная дистанция, это обязательно и на пляже тоже», — сказала Попова.

29 мая глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что большинство пляжей в России могут открыться с 1 июля.

По мнению Дегтярева, наибольшей популярностью в этом году среди туристов будут пользоваться такие регионы, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым. Он также призвал россиян рассмотреть и такие направления, как Кавказ, Приморье, Калининградская область, Татарстан, Поволжье и Сибирь.

27 мая глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии. Он назвал невыполнимым требование по контролю социальной дистанции на пляжах,а также попросил отменить норму об обязательном тестировании на коронавирус всех сотрудников предприятий этой сферы и туристов, а также норму о превращении курортного объекта, где была выявлена инфекция, в обсерватор.

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