Прямой эфир
Сюжет:

Попова перечислила правила пляжного отдыха

0
Фото: ТАСС/Астафьев Александр
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Носить маски на пляжах не нужно, но соблюдать социальную дистанцию надо всем, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в программе «Москва. Кремль. Путин», анонс которой в воскресенье, 31 мая, опубликован в соцсетях.

Никаких пересечений: россияне хотят отдыхать на родине
В стране ожидается бум внутреннего туризма

«Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем, а вот расстояние между отдыхающими для людей, не связанных между собой семейными отношениями, да, должна быть социальная дистанция, это обязательно и на пляже тоже», — сказала Попова.

29 мая глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что большинство пляжей в России могут открыться с 1 июля.

По мнению Дегтярева, наибольшей популярностью в этом году среди туристов будут пользоваться такие регионы, как Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Крым. Он также призвал россиян рассмотреть и такие направления, как Кавказ, Приморье, Калининградская область, Татарстан, Поволжье и Сибирь.

27 мая глава Республики Крым Сергей Аксенов обратился к правительству России с просьбой смягчить требования Роспотребнадзора к работе предприятий санаторно-курортного комплекса в условиях пандемии. Он назвал невыполнимым требование по контролю социальной дистанции на пляжах,а также попросил отменить норму об обязательном тестировании на коронавирус всех сотрудников предприятий этой сферы и туристов, а также норму о превращении курортного объекта, где была выявлена инфекция, в обсерватор.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Открытие калининградских пляжей отложили из-за коронавируса
В Крыму до сентября забронировали около 70% мест в мини-отелях и пансионатах

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020