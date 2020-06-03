Названо количество остающихся под наблюдением врачей из-за COVID-19

Около 303 тыс. граждан остаются под медицинским наблюдением в России из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией, сообщили 3 июня в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в России остаются 303 тыс. человек», — приводит ТАСС сообщение ведомства. По состоянию на среду в России сделано более 11,4 млн тестов на коронавирус. Только за последние сутки проведено 274 тыс. исследований.

Как утром в среду сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией, в Москве число выздоровевших пациентов достигло 91 654.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в российской столице При этом он допустил сохранение ограничений до появления вакцины от коронавируса.

Президент России Владимир Путин сообщил, что страна прошла пик заболеваемости.

По состоянию на 2 июня в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 423 741 человека, умерли 5037 пациентов, выздоровели ― 186 985.