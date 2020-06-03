В Москве число выздоровевших от COVID-19 превысило 91 тыс. человек

В Москве число выздоровевших от коронавирусной инфекции пациентов достигло 91 654. Об этом в среду, 3 июня, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова, отметив, что количество излечившихся от COVID-19 в городе продолжает увеличиваться.

По ее словам, за минувшие сутки выздоровели 3385 человек.

«<…> За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 3385 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 91 654», — заявила она.

Ракова напомнила, что каждому выписанному из стационара пациенту необходимо оставаться под медицинским наблюдением. Также всем вылечившимся москвичам предлагают стать донором плазмы.

1 июня вице-мэр заявила, что борьба с коронавирусом в столице еще продолжается, поэтому преждевременно говорить об уходе эпидемии. Она отметила, что в городе ежедневно госпитализируют по 700–800 больных COVID-19, что является достаточно высоким показателем.

23 мая мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в городе, а 27-го объявил о новом этапе снятия ограничений в городе.

Так, с 1 июня начали работу предприятий непродовольственной торговли, прачечных-химчисток и ремонтных мастерских, а также частично сферы услуг. Полностью работа последних возобновится при условии самодисциплины со стороны горожан.

Также горожанам в тестовом режиме разрешили прогулки. Их можно осуществлять до 14 июня согласно графику для каждого столичного дома, опубликованному на портале мэрии и в сервисе «Яндекс. Карты». При этом в городе ужесточается масочный режим.

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