Общее количество заразившихся коронавирусом в Индии превысило 200 тыс. человек

В Индии общее количество пациентов, с подтвержденным коронавирусом, превысило 200 тыс. человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте министерства здравоохранения и благосостояния семьи страны.

По данным на 3 июня, в Индии 101 497 зафиксированный случай коронавируса, 100 302 пациентов выздоровели. 5815 человек умерли. Суточный прирост новых зараженных составил 8 909, что является рекордным показателем для Индии за все время пандемии. Предыдущий рекорд был установлен 31 мая –1 июня — 8392.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

На сегодняшний день в мире, по данным статистического бюро Worldometer, подтверждено более 6,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерло свыше 382 тыс. человек, выздоровели — 3 066 696.