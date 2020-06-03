Более 20 тыс. медиков заразились коронавирусом в Мексике

В Мексике более 20 тыс. сотрудников медицинских организация оказались инфицированными коронавирусом. Такие данные приводит минздрав республики.

«С начала пандемии на данный момент инфицировано 20 217 медицинских работников (90% прошли амбулаторное лечение)», — говорится в статье издания AFmedios от 2 июня. Из них 271 медик умер.

Всего в стране на сегодняшний день подтверждено 97 326 случаев коронавирусной инфекции, скончались 10 637 пациентов. Таким образом, медики составляют 20% от общего числа заразившихся.

Наибольшее число случаев инфицирования выявлено в столице страны Мехико — 26 509 заболевших, на втором месте по числу зараженных находится штат Мехико с 15 720 случаями коронавируса, а на третьем — штат Табаско (4609 случаев).

Первый случай COVID-19 был выявлен в Мексике 28 февраля. В конце марта правительство объявило о введении режима ЧС в сфере здравоохранения и приостановке всех видов деятельности, не имеющих первостепенного значения.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

На сегодняшний день в мире, по данным статистического бюро Worldometer, подтверждено более 6,4 млн случаев заражения коронавирусом, умерло свыше 382 тыс. человек, выздоровели — 3 066 696.