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В Бразилии обновился антирекорд смертности за сутки от коронавируса

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Фото: REUTERS/Pilar Olivares
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За прошедшие сутки в Бразилии от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 1262 человека, что стало самым высоким показателем смертности в стране с начала пандемии. Об этом сообщил бразильский минздрав.

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Общее число жертв в Бразилии достигло 31 936 человек, общее число инфицированных — 555 383 человек. Еще 300 546 пациентов проходят медицинское наблюдение по всей стране.

2 июня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что общее число случаев заболевания COVID-19 в мире составило уже больше 6,1 млн. Больше всего случаев заражения зафиксировано в Северной и Южной Америке — 2,9 млн. В лидерах антирейтинга США и Бразилия.

Первый случай коронавирусной инфекции был подтвержден в Бразилии 26 февраля, на следующий день после окончания карнавала. Страна занимает второе место в списке стран с наибольшим количеством инфицированных, уступая только США.

Накануне в ВОЗ рассказали, что большинство переболевших коронавирусной инфекцией пациентов полностью восстанавливаются.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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