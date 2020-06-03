Врач сравнила российские и иностранные тест-системы на коронавирус

Российские и зарубежные тесты для диагностирования COVID-19 и на наличие антител совершенно сопоставимы, заявила в среду, 3 июня, в интервью «РИА Новости» заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова.

По словам специалиста, отечественные и иностранные тест-системы на определение коронавирусной инфекции методом ПЦР, а также определения антител «показали себя довольно эффективными, соответственно, можно сказать, что они совершенно сопоставимы».

Сейчас в больнице управделами используют тесты российского производства, отметила Трифонова.

Почти 30 тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции разработали и выпустили в России за два месяца. Об этом 2 июня на онлайн-конгрессе «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний» заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Ранее в тот же день Роспотребнадзор заявил, что на данный момент в России провели более 11 млн тестов на наличие коронавируса.

С 27 мая в Москве доступно бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Чтобы сдать анализ, необходимо оформить предварительную запись по медицинскому страховому полису на официальном портале мэра и правительства столицы. 1 июня стало известно, что за несколько дней как минимум 200 тыс. жителей мегаполиса проверились на COVID-19.