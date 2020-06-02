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В России провели более 11 млн тестов на COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В России провели более 11 млн тестов на наличие коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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За минувшие сутки, как уточнили в ведомстве, в стране было проведено 228 тыс. тестов. При этом под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом остаются порядка 304 тыс. граждан, приводит эти данные портал стопкоронавирус.рф в своем Telegram-канале.

Накануне заместитель мэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что как минимум 200 тыс. жителей Москвы сдали анализ на антитела к коронавирусу. Соответствующие исследования доступны для всех москвичей с 27 мая. Перед прохождением теста необходимо предварительно записаться по медицинскому страховому полису на официальном портале мэра и правительства города.

Результат анализа покажет, перенес ли человек коронавирусную инфекцию и начал ли у него формироваться иммунитет к возбудителю заболевания.

26 мая президент России Владимир Путин сообщил, что страна прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Инфографика

На утро вторника в России, по данным портала стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 414 878 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, скончались 4855 пациента, выздоровели 175 877 человек.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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