В России провели более 11 млн тестов на COVID-19

В России провели более 11 млн тестов на наличие коронавирусной инфекции. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

За минувшие сутки, как уточнили в ведомстве, в стране было проведено 228 тыс. тестов. При этом под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом остаются порядка 304 тыс. граждан, приводит эти данные портал стопкоронавирус.рф в своем Telegram-канале.

Накануне заместитель мэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что как минимум 200 тыс. жителей Москвы сдали анализ на антитела к коронавирусу. Соответствующие исследования доступны для всех москвичей с 27 мая. Перед прохождением теста необходимо предварительно записаться по медицинскому страховому полису на официальном портале мэра и правительства города.

Результат анализа покажет, перенес ли человек коронавирусную инфекцию и начал ли у него формироваться иммунитет к возбудителю заболевания.

26 мая президент России Владимир Путин сообщил, что страна прошла пик заболеваемости коронавирусной инфекцией.

На утро вторника в России, по данным портала стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 414 878 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, скончались 4855 пациента, выздоровели 175 877 человек.

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