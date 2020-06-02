Число вылечившихся от коронавируса в Москве превысило 88 тыс.

За минувшие сутки в Москве от коронавируса вылечились еще 6030 человек. Об этом во вторник, 2 июня, сообщила вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. (...) Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 88 269», — заявила она.

Накануне Ракова заявила, что преждевременно говорить об уходе эпидемии коронавируса, так как борьба с инфекцией в Москве еще продолжается. По ее словам, в городе ежедневно госпитализируют по 700–800 больных COVID-19, а это еще достаточно высокий показатель.

Ранее в мае мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в городе. При этом он допустил сохранение ограничений до появления вакцины от коронавируса. Роспотребнадзор 27 мая назвал ситуацию с COVID-19 в столице контролируемой.

С 1 июня в Москве вступил в силу новый этап снятия ограничений: разрешается работа предприятий непродовольственной торговли, прачечных-химчисток и ремонтных мастерских, а также частично сферы услуг.

В тестовом режиме гражданам разрешается выходить на прогулки, до 14 июня это можно делать согласно графику для каждого дома, с которым можно ознакомиться на портале мэрии и в сервисе «Яндекс. Карты», пишет «Газета.ру». При этом ужесточается масочный режим. Работа предприятий сферы услуг, музеев и театров возобновится при условии самодисциплины со стороны горожан.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.