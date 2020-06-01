200 тыс. москвичей проверили на антитела к коронавирусу

Как минимум 200 тыс. жителей Москвы сдали анализ на антитела к коронавирусу. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

«Если говорить о [тестах] ПЦР (полимеразная цепная реакция — метод анализа. — Ред.), то это примерно 50 тыс. в сутки. Если к ним добавлять еще [тесты] ИХЛА (иммунохемилюминесцентный анализ. — Ред.), как раз анализ крови из вен, это еще 35 тыс. совершенно других людей», — отметила Ракова.

Таким образом, в общей сложности в столице ежесуточно проводится примерно 85 тыс. исследований, связанных с коронавирусной инфекцией.

С 27 мая в Москве доступно бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Чтобы сдать анализ, необходимо оформить предварительную запись по медицинскому страховому полису на официальном портале мэра и правительства столицы. Как рассказали в мэрии, услуга пользуется популярностью у горожан.

Анализ покажет, переболел ли человек коронавирусом, начал ли у него формироваться иммунитет к возбудителю, болеет ли сейчас (возможно, в бессимптомной форме) или он пока не встречался с инфекцией.

26 мая президент России Владимир Путин сообщил, что страна прошла пик заболеваемости.