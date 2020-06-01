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Ракова рассказала о снижении накала в борьбе с коронавирусом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Говорить об уходе эпидемии коронавируса еще рано, борьба с инфекцией в Москве продолжается. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова 1 июня.

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По ее словам, в городе ежедневно госпитализируют по 700–800 больных COVID-19, а это еще достаточно высокий показатель.

«Мы немножечко снизили накал. <…> Рано еще говорить, что всё хорошо. Будем дальше стараться справляться с эпидемией максимально эффективно», — сказала Ракова в эфире Первого канала.

Жителям столицы заместитель градоначальника посоветовала соблюдать новую социальную культуру — обходиться без объятий и рукопожатий — до появления вакцины или лекарства против COVID-19.

«Можно так же тепло, душевно друг к другу относиться и без обниманий и больше общаться в интерактивном формате. <…> Вирус никуда не ушел, он становится нашей реальностью», — добавила Ракова.

Ранее в мае мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в городе. При этом он допустил сохранение ограничений до появления вакцины от коронавируса. Роспотребнадзор 27 мая назвал ситуацию с COVID-19 в столице контролируемой.

С 1 июня в Москве вступил в силу новый этап снятия ограничений: разрешается работа предприятий непродовольственной торговли, прачечных-химчисток и ремонтных мастерских, а также частично сферы услуг.

В тестовом режиме гражданам разрешается выходить на прогулки, до 14 июня это можно делать согласно графику для каждого дома, с которым можно ознакомиться на портале мэрии и в сервисе «Яндекс. Карты», пишет «Газета.ру». При этом ужесточается масочный режим. Работа предприятий сферы услуг, музеев и театров возобновится при условии самодисциплины со стороны горожан.

По состоянию на 1 июня, в Москве количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 183 088, в том числе 2297 — за последние сутки. Таким образом, число новых выявленных заболевших девятые сутки подряд не превышает 3 тыс. человек. 82 239 человек вылечились. 2553 пациента скончались.

Инфографика

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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