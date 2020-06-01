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Храмы Москвы откроются для прихожан 6 июня

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Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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Московские храмы откроются для прихожан с 6 июня, сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ) в понедельник, 1 июня.

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«В субботу, 6 июня 2020 года, в канун праздника Святой Троицы, по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла открываются для прихожан храмы города Москвы», — сказано в сообщении.

Отмечается, что доступ прихожан будет осуществляться с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических предписаний, включая соблюдение безопасной дистанции во время участия верующих в богослужениях, а также максимально допустимой вместимости храма (1 человек на 4 кв.м.).

При этом кафедральный соборный храм Христа Спасителя и Богоявленский кафедральный собор в Елохове откроются для прихожан во вторник, 2 июня.

Богослужения в храмах Москвы и Московской области проходили за закрытыми дверями с 29 апреля в связи с эпидемией коронавирусной инфекции.

27 мая власти Москвы объявили о новом этапе снятия ограничений. С первого дня лета в Москве будет разрешена вся непродовольственная торговля, к работе смогут вернуться также прачечные-химчистки и ремонтные мастерские. Также мэр столицы Сергей Собянин заявил, что с 1 июня в столице планируется «в тестовом режиме» разрешить прогулки по определенному графику для жителей каждого дома.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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