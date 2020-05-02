В РПЦ предложили запретить аборты на время пандемии коронавируса

В Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложили ввести мораторий на аборты в России на время пандемии коронавируса. Об этом заявил «РИА Новости» ответственный секретарь комиссии священник Федор Лукьянов заявил в субботу, 2 мая.

Он объяснил это тем, что «аборт относится к плановым операциям, не является лечебной процедурой, несет серьезную угрозу здоровью матери и последующих детей».

По словам Лукьянова, в условиях распространения коронавирусной инфекции аборты могут способствовать распространению эпидемии как среди женщин, совершающих аборт, и членов их семей, так и среди медицинского персонала.

Священник призвал государственные и частные клиники добровольно отказаться от проведения абортов на время пандемии, чтобы «снизить риск заражения российских женщин и членов их семей».

«Также поддерживаю рекомендации министра здравоохранения Михаила Мурашко по приостановке российскими клиниками репродуктивной медицины протоколов ЭКО в связи с общей эпидемиологической обстановкой», — добавил представитель патриаршей комиссии.

В январе прошлого года патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал греховной практику абортов в случаях, когда выявляются отклонения в развитии плода. По его словам, самое наличие абортов в системе обязательного медицинского страхования поощряет убийство нерожденных детей и церковь выступает против этого, поскольку каждый эмбрион — это личность. В мае он призвал прекратить обсуждение темы абортов в нынешнем масштабе.

В то же время патриарх Кирилл и зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидз отмечали, что при медицинских показаниях к прерыванию беременности женщина освобождается от греха, особенно если у нее есть другие дети.

По данным оперативного штаба на 2 мая, число случаев коронавируса в России составило 124 054.

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