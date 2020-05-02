Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Великобритании скончались более 28 тыс. человек после заражения коронавирусом
Общество
Дочь брошенного у подъезда в Москве пенсионера обратилась в Следственный комитет
Общество
В РПЦ предложили запретить аборты на время пандемии коронавируса
Общество
В ХМАО умер четвертый пациент с подтвержденным коронавирусом
Спорт
ФИФА заявила о готовности перейти на систему «весна-осень»
Общество
Проценко рассказал о процессе лечения COVID-19
Сюжет:

В РПЦ предложили запретить аборты на время пандемии коронавируса

0
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства предложили ввести мораторий на аборты в России на время пандемии коронавируса. Об этом заявил «РИА Новости» ответственный секретарь комиссии священник Федор Лукьянов заявил в субботу, 2 мая.

100 тысяч — не предел: уже в мае число зараженных в России может удвоиться
За последние дни страна побила новые рекорды по смертности и количеству носителей SARS-CoV-2

Он объяснил это тем, что «аборт относится к плановым операциям, не является лечебной процедурой, несет серьезную угрозу здоровью матери и последующих детей».

По словам Лукьянова, в условиях распространения коронавирусной инфекции аборты могут способствовать распространению эпидемии как среди женщин, совершающих аборт, и членов их семей, так и среди медицинского персонала.

Священник призвал государственные и частные клиники добровольно отказаться от проведения абортов на время пандемии, чтобы «снизить риск заражения российских женщин и членов их семей».

«Также поддерживаю рекомендации министра здравоохранения Михаила Мурашко по приостановке российскими клиниками репродуктивной медицины протоколов ЭКО в связи с общей эпидемиологической обстановкой», — добавил представитель патриаршей комиссии.

В январе прошлого года патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал греховной практику абортов в случаях, когда выявляются отклонения в развитии плода. По его словам, самое наличие абортов в системе обязательного медицинского страхования поощряет убийство нерожденных детей и церковь выступает против этого, поскольку каждый эмбрион — это личность. В мае он призвал прекратить обсуждение темы абортов в нынешнем масштабе.

В то же время патриарх Кирилл и зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидз отмечали, что при медицинских показаниях к прерыванию беременности женщина освобождается от греха, особенно если у нее есть другие дети.

По данным оперативного штаба на 2 мая, число случаев коронавируса в России составило 124 054.

К

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В РПЦ прояснили позицию по абортам
Патриарх Кирилл призвал закрыть тему абортов

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020