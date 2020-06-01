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Как традиции побеждают пандемию

Методы китайской медицины предотвращают переход болезни в критическую стадию
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Фото: Ван Цзин
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Главный исследователь Китайской академии медицинских наук академик Тун Сяолинь сообщил, что на основе опыта разных регионов эксперты пересмотрели планы диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Метод лечения через очищение лёгких и их дезинтоксикацию с помощью отваров теперь является общим.

Вице-президент и профессор Пекинского университета китайской медицины Ван Вэй сообщил, что данный метод прошёл экстренное клиническое наблюдение в провинциях Шаньси и Хэбэй, а также в других местах. Было выявлено, что его показатель эффективности составляет более 90%. В лечении коронавируса помимо лекарств китайская медицина использует и немедикаментозные методы лечения. Тун Сяолинь рассказал, что иглоукалывание, прижигание, применение техник цигун, точечные втирания, непрямое прижигание и установка банок могут помочь улучшить состояние пациентов.

Эксперты китайской медицины разработали три варианта плана диагностики и лечения тяжёлых и критических заболеваний. Были представлены рекомендации по четырём рецептам и восьми инъекциям из традиционной китайской медицины.

В середине марта врачи китайской медицины в России создали группу российских экспертов в области противоэпидемической медицины. Ли Юньхай, работающий в России почти 20 лет, сказал, что концепция традиционной китайской медицины при лечении коронавируса отличается от западной.

— Основной принцип лечения в китайской медицине — повышать устойчивость иммунной системы организма и способность организма к самоисцелению, — пояснил он.

У главы китайско-датского инновационного центра Карен Вит Анкерстьен недавно диагностировали коронавирусную пневмонию. Врач Чжоу Пэнянь, который лечил Карен, назначил лекарства, которые «очистили печень и лёгкие, избавили от жара и интоксикации». В настоящее время Карен и её семья чувствуют себя хорошо и почти здоровы.

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