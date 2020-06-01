За сутки в Москве скончался 71 пациент с коронавирусом

В Москве за сутки умер 71 человек с коронавирусом. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу инфекции.

«В Москве скончался 71 пациент, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.

Таким образом, общее число летальных исходов составило 2624.

В оперативном штабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ лучше всего остаться дома и вызвать врача.

Ранее в этот же день заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что преждевременно говорить об уходе эпидемии коронавируса, так как борьба с инфекцией в Москве еще продолжается.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в городе. При этом он допустил сохранение ограничений до появления вакцины от коронавируса.

В то же время президент России Владимир Путин сообщил, что страна прошла пик заболеваемости.

По данным на 1 июня, в России выявлено 414 878 случаев заболевания COVID-19, 175 877 человек выздоровели, 4855 пациентов скончались.

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