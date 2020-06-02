В «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж

Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре. Такое мнение высказал крупнейший совладелец «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов во вторник, 2 июня.

Бизнесмен уверен, что снятие ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, будет происходить в несколько этапов. Сначала разрешат полеты в СНГ, а потом и в другие страны.

«Может быть, [разрешат полеты] в Грузию. В августе-сентябре, возможно, откроют международные полеты. Тоже поэтапно, но надо с чего-то начинать», — сказал Скуратов в интервью РБК.

С 4 апреля Россия полностью ограничила международные авиаперевозки. Разрешено осуществлять только вывозные рейсы, который возвращают на родину россиян, застрявших в других странах из-за закрытия границ.

В тоже время пандемия резко сократила и пассажиропоток в стране. Так, в результате введения режимов самоизоляции в различных регионах количество внутренних рейсов сократилось на 90%, примерно на столько же упал пассажиропоток в российских аэропортах.

При этом, как рассказали «Известиям» эксперты Национального рейтингового агентства (НРА), российским аэропортам для восстановления пассажиропотока потребуется два–три года, а полностью восстановить перевозки удастся только к началу 2023 года. Однако глава Минтранса Евгений Дитрих выразил уверенность, что авиаотрасль сможет окончательно восстановиться от последствий пандемии в сентябре 2021 года.

Между тем в конце мая российский премьер Михаил Мишустин призвал россиян не планировать поездки за границу в ближайшее время. Он подчеркнул, что необходимо исключить даже малейшую возможность повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию.

В свою очередь глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что по возвращении в Россию с зарубежных курортов туристам необходимо будет пройти 14-дневный карантин за свой счет.

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