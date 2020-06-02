За сутки в Москве умер еще 61 пациент с коронавирусом

В Москве за сутки скончался еще 61 пациент с коронавирусом. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу инфекции.

Таким образом, общее число летальных исходов в столице достигло 2685.

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в городе. При этом он допустил сохранение ограничений до появления вакцины от коронавируса.

В то же время президент России Владимир Путин сообщил, что страна прошла пик заболеваемости.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 2 июня в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 423 741 человека, умерли 5037 пациентов, выздоровели ― 186 985.