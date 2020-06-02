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Чернышенко заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Эпидемиологическая ситуация в России имеет тенденцию к стабилизации, заявил во вторник, 2 июня, вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

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«Сегодня действительно есть все основания считать текущую ситуацию с коронавирусом контролируемой и стабильной, с явной тенденцией к снижению количества заболевших», — сказал вице-премьер в ходе брифинга.

2 июня суточный рост числа новых случаев коронавируса снизился в России до рекордно низких 2,1%, а по Москве — до 1,2%.

За последние сутки в России зарегистрировано 8863 новых пациентов с коронавирусом, умерли 182 человека. Количество новых случаев более чем на четверть меньше, чем число вылечившихся. Так, за сутки выздоровели 11 108 пациентов с коронавирусом. Наибольшее число новых пациентов зафиксировано в Москве — 2286, Подмосковье — 732 и Санкт-Петербурге — 376.

В общей сложности в России за всё время пандемии выявлен 423 741 подтвержденный случай коронавирусной инфекции, 186 985 пациентов полностью выздоровели.

корона

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