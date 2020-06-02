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Суточный рост новых случаев коронавируса показал рекордное снижение

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Суточный рост числа новых случаев коронавируса снизился в России до рекордно низких 2,1%, а по Москве — до 1,2%, сообщил 2 июня оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

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За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 8 863 в 84 регионах. Темп прироста во вторник составил +2,14%. При этом показатель стабильно снижается по мере роста общего числа заболевших.

По данным на утро вторника, в Москве за сутки зафиксировали 2 286 новых случаев COVID-19, выписаны за это же время 6 030 пациентов.

Таким образом, суточный рост в столице составил рекордно низкие 1,2% против 1,3% днем ранее. Всего в столице 185 354 выявленных случаев коронавируса. Выздоровели 88 269 пациентов, умерли 2625. За сутки умер 71 человек.

По состоянию на утро 2 июня в России выявлен 423 741 случай коронавируса в 85 регионах. Умерли за весь период 5 037 пациентов, выздоровело 186 985 человек.

26 мая президент России Владимир Путин сообщил, что страна прошла пик заболеваемости COVID-19, а ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась.

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