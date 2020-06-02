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Число вылечившихся от COVID-19 в России превысило 186 тыс.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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За прошедшие сутки в России вылечились 11 108 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом. Об этом во вторник, 2 июня, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

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Общее число вылечившихся с начала вспышки заболевания достигло 186 985.

Всего в стране за сутки зафиксировано 8 863 новых случая коронавируса, скончались 182 человека. Таким образом, общее количество выявленных случаев заболевания COVID-19 составило 423 741, из них 5 037 имели летальный исход.

Ранее, 30 мая, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что благодаря грамотной и оперативной организации медицинской помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции в стране удалось сохранить десятки тысяч жизней.

Он также сообщил о скором начале клинических испытаний вакцины от коронавируса. Приступить к ним планируется в ближайшие две недели. Министерство обороны отобрало 50 добровольцев из различных подразделений Вооруженных Сил РФ для апробации лекарства на безопасность и эффективность.

26 мая президент России Владимир Путин сообщил, что страна прошла пик заболеваемости COVID-19, а ситуация с распространением коронавируса стабилизировалась.

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