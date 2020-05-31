Число выздоровевших от коронавируса в Подмосковье превысило 8 тыс. человек

Еще 371 пациент вылечился от коронавируса в Московской области. Таким образом, общее число выздоровевших в регионе достигло 8091 человек, сообщили в региональном оперативном штабе в воскресенье, 31 мая.

Всего в регионе насчитывается 38 995 случаев.

Ранее 31 мая сообщалось, что более трети всех инфицированных выздоровели в Санкт-Петербурге. Вылечились 5680 человек, это 35% от общего числа заболевших (15 949 человек).

В Ленинградской области зафиксировано 2822 случая заражения, выздоровел 1561 пациент — 55% от общего числа инфицированных.

По данным на 31 мая, в России за минувшие сутки зарегистрировали 9268 новых пациентов с коронавирусом, 4414 человек выздоровели.

За всё время в стране зарегистрировали 405 843 случая, из них 4693 — летальные. 171 883 человека выздоровели.

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