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Число выздоровевших от коронавируса в Подмосковье превысило 8 тыс. человек

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Еще 371 пациент вылечился от коронавируса в Московской области. Таким образом, общее число выздоровевших в регионе достигло 8091 человек, сообщили в региональном оперативном штабе в воскресенье, 31 мая.

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Всего в регионе насчитывается 38 995 случаев.

Ранее 31 мая сообщалось, что более трети всех инфицированных выздоровели в Санкт-Петербурге. Вылечились 5680 человек, это 35% от общего числа заболевших (15 949 человек).

В Ленинградской области зафиксировано 2822 случая заражения, выздоровел 1561 пациент — 55% от общего числа инфицированных.

По данным на 31 мая, в России за минувшие сутки зарегистрировали 9268 новых пациентов с коронавирусом, 4414 человек выздоровели.

За всё время в стране зарегистрировали 405 843 случая, из них 4693 — летальные. 171 883 человека выздоровели.

квВся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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