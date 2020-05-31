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Более трети пациентов с COVID-19 выздоровели в Петербурге

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Более трети пациентов с коронавирусом от общего числа инфицированных выздоровели в Санкт-Петербурге, следует из данных стопкоронавирус.рф.

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По данным на 31 мая, в Санкт-Петербурге выздоровели 5 680 человек, что составляет 35% от общего числа заболевших — 15 949 человек, при этом 307 пациентов вылечились от коронавируса за последние сутки.

В Ленинградской области зафиксировано 2 822 случая заражения, выздоровел 1 561 пациент — 55% от общего числа инфицированных.

28 мая стало известно, что режим ограничений из-за коронавируса в Санкт-Петербурге начнут смягчать с 1 июня по 14 июня.

Согласно постановлению городского правительства, с первого дня лета отменяется режим по обязательной самоизоляции для граждан старше 65 лет.

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Кроме того, с 1 июня ношение масок и перчаток на улицах будет носить рекомендательный характер. Также с этого дня возобновят работу юридические и нотариальные конторы.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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