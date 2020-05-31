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Число выздоровевших от коронавируса в России превысило 171 тыс.

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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4414 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом выздоровели в России за минувшие сутки. Таким образом, общее число вылечившихся достигло 171 883. Об этом в воскресенье, 31 мая, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

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«За последние сутки в России выявлено 9 268 новых случаев коронавируса. Из них 40,8% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 138 летальных исходов», — также заявил оперштаб.

За весь период в РФ выявили 405 843 случая, зафиксировано 4 693 летальных исхода.

Накануне, 30 мая, министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что благодаря грамотной и оперативной организации медицинской помощи в условиях распространения коронавирусной инфекции в стране удалось сохранить десятки тысяч жизней.

Он также сообщил о скором начале клинических испытаний вакцины от коронавируса. По его словам, влияние препаратов, используемых для профилактики, должно быть безопасно для населения. Приступить к клиническим испытаниям планируется в ближайшие две недели.

В этот же день глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова рассказала, что коронавирус SARS-CoV-2 имеет небольшое количество мутаций за период пандемии, поэтому вакцина, которая сейчас разрабатывается, может оказаться достаточно эффективной.

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Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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