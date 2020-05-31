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Глава UFC рассказал о потере более $100 млн из-за коронавируса

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Фото: TASS/Zuma
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Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) из-за пандемии коронавируса потерял более $100 млн прибыли. Об этом сообщает MMA Fighting со ссылкой на главу организации Дэйну Уайта.

«Главная проблема для любого спорта сейчас — невозможность зарабатывать на билетах. В этом году мы потеряем $100 млн. Может, даже больше», — заявил он на встрече с журналистами в Лас-Вегасе 30 мая.

Уайт добавил, что и при неблагополучной финансовой обстановке из-за эпидемии UFC продолжит организовывать турниры, «несмотря ни на что».

Как ранее сообщал телеканал ESPN, UFC ужесточил правила по тестированию на коронавирус. Теперь перед турнирами бойцы будут обязаны сдать тест на наличие инфекции перед заселением в отель накануне боя и после процедуры взвешивания. В случае положительного результата анализов на COVID-19 участники команды должны будут самоизолироваться до соответствующих распоряжений от руководства организации.

29 мая 50-летний Дэйна Уайт сдал пятый по счету тест на коронавирус в рамках протокола спортивной организации, направленного на предотвращение распространения инфекции нового типа.

Согласно планам Уайта, все ближайшие турниры UFC будут проходить именно в Лас-Вегасе или на «Бойцовском острове». По новым правилам, встречи бойцов проходят без зрителей.

В ночь на 31 мая в Лас-Вегасе состоится турнир UFC Fight Night on ESPN 9, главным поединком которого станет рейтинговый бой в полусредней весовой категории (до 77 кг) между американцем Тайроном Вудли и бразильцем Гилбертом Бернсом.

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