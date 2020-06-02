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Мурашко рассказал о количестве разработанных в России тестов на COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Почти 30 тест-систем для диагностики коронавирусной инфекции разработали и выпустили в России за два месяца. Об этом 2 июня на онлайн-конгрессе «Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний» заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

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По его словам, речь идет о начальных разработках до постановки тест-систем на промышленное производство и обеспечение пациентов лабораторными анализами.

«Это безусловный успех медицинской науки и промышленности России. С таким объемом ранее, с такой скоростью прохождения мы не сталкивались», — цитирует министра «РИА Новости».

С 27 мая в Москве доступно бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Чтобы сдать анализ, необходимо оформить предварительную запись по медицинскому страховому полису на официальном портале мэра и правительства столицы. 1 июня стало известно, что за несколько дней как минимум 200 тыс. жителей мегаполиса проверились на COVID-19.

Ранее 2 июня Роспотребнадзор заявил, что на данный момент в России провели более 11 млн тестов на наличие коронавируса.

Инфографика

По данным на 2 июня в России зафиксировано 423 741 подтвержденных случаев заболевания COVID-19, 186 985 пациентов выздоровели, 5037 человек с диагностированным коронавирусом умерли.

Наиболее актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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