В «Росатоме» изобрели новый метод борьбы с коронавирусом

Специалисты Физико-энергетического института имени Лейпунского (один из ведущих научных центров госкорпорации «Росатом»), разработали необычный подход к лечению коронавирусной инфекции путем дезинфекции легких с помощью ультрафиолета. Об этом в интервью официальному изданию российской атомной отрасли газете «Страна Росатом» рассказал директор ФЭИ Андрей Говердовский.

По его словам, проект ученые пока называют «Светящийся газ». До недавнего времени никому не удавалось провести дезинфекцию ультрафиолетом внутри человека, но специалистам института удалось придумать, как это можно сделать, пишет «РИА Новости».

Говердовский рассказал, что для этого ученые подбирают молекулы и газовые компоненты, которые способны оставаться активными при вдыхании и излучать ультрафиолет прямо в легких. Также директор выразил надежду на то, что новый метод позволит лечить не только COVID-19, но также туберкулез, онкологию и другие болезни.

30 мая первый в России препарат против коронавируса «Авифавир» получил одобрение Минздрава. Его производят РФПИ и «Химрар». «Авифавир» — торговое наименование препарата. Международное непатентованное название — «Фавипиравир».

Ранее в тот же день гендиректор центра «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что разработана вакцина от коронавируса, которую можно будет закапать в нос. Всего разработаны три перспективных препарата. К клиническим испытаниям планируется приступить в конце июня и завершить их в сентябре.

28 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что власти надеются получить вакцину от коронавируса до второй волны эпидемии.

20 мая вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о проведении в России клинических испытаний препаратов от COVID-19. Она отметила, что данные исследования ведутся в стране по пяти лекарствам, в том числе по препаратам отечественных производителей.

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