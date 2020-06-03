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МЧС продезинфицировало более 2,6 тыс. лечебных учреждений

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Сотрудники МЧС продезинфицировали свыше 2,6 тыс. лечебных и 1,6 тыс. учебных учреждений для того, чтобы минимизировать риски распространения коронавируса. Об этом в среду, 3 июня, рассказали ТАСС в пресс-службе министерства.

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«Силами МЧС России проведена специальная санитарная обработка более 17 млн кв. м. социально значимых объектов по всей стране. Продезинфицировано более 2,6 тыс. лечебных учреждений общей площадью более 2,7 млн кв. м, более 1,6 тыс. образовательных учреждений общей площадью более 3,6 млн кв. м», ― сообщили агентству.

Также в ведомстве добавили, что санитарная обработка была проведена на территории 9,8 тыс. объектов социального обслуживания общей площадью в 5,8 млн кв. м.

В мае Московские службы городского хозяйства усилили контроль за работами по дезинфекции подъездов в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

квПо состоянию на 2 июня, в России общее число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 423 741 человека, умерли 5037 пациентов, выздоровели ― 186 985.

Вся информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112. Кроме того, информация доступна по хештегу #МыВместе.

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