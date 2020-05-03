В Москве усилили контроль за дезинфекцией после обращений жителей

Московские службы городского хозяйства усилили контроль за работами по дезинфекции подъездов в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Причиной подобных мер послужил, по его словам, мониторинг обращений жителей города через соцсети и электронные платформы. Речь идет о жалобах на некачественную дезинфекцию. Бирюков отметил, что вся информация от москвичей обрабатывается оперативно.

Чиновник добавил, что городские службы проводят ежедневную дезинфекцию в подъездах всех многоквартирных домов столицы. При этом в домах, где риск распространения коронавируса повышен, работы по обработке проводятся трижды в день.

«Сейчас в этой работе задействовано более 30 тыс. сотрудников. Специальными дезинфицирующими растворами обрабатываются входные группы, домофоны, лестничные пролеты, перила, пандусы, почтовые ящики, окна, мусоропроводы, лифты, тамбуры общей площадью более 30 млн кв. м», ― цитирует «РИА Новости» заммэра.

Все дезинфицирующие средства, применяемые для обработки подъездов, как напомнил Бирюков, рекомендованы Роспотребнадзором и безопасны.

Ранее в воскресенье специалисты МЧС дали гражданам советы по дезинфекции дома. Так, необходимо не только чаще мыть рук, но после возвращения домой стоит ополоснуть горло и лицо. Особое внимание надо уделить глазам и носу. Обувь лучше вымыть, одежду поменять на домашнюю. Обязательно мыть руки перед каждым приемом пищи. Дополнительные рекомендации: проветривание комнат и влажная уборка.