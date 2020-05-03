Житель Новороссийска пошел в магазин и повздорил с полицейским

В Новороссийске местный жителей пошел в магазин и по дороге повздорил с сотрудником полиции. Об этом 3 мая сообщило «РИА Новости» со ссылкой на управление МВД по Краснодарскому краю.

В одном из городских Telegram-каналов появилось видео, на котором полицейский на набережной города пытается остановить мужчину, однако тот уворачивается и кричит, что вышел в магазин за хлебом. Беседа состоялась на повышенных тонах с использованием ненормативной лексики. Полицейский так и не смог его задержать.

Инцидент произошел 1 мая. В МВД зарегистрировали данную видеозапись, однако дело не возбуждали.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. 28 апреля режим был продлен до 11 мая.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте.

По состоянию на 3 мая в России общее число заболевших достигло 134 687 человек, умерли 1280 пациентов, выздоровели ― 16 639.

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