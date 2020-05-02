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Около половины россиян заявили о желании выйти на прогулку по городу после самоизоляции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Большинство россиян хотят выйти на прогулку по городу после завершения режима самоизоляции. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на портале стопкоронавирус.рф 2 мая.

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«Лидирующую позицию заняли прогулки по городу (29–42% опрошенных), на втором месте объятия с родными и друзьями (25-26%). От 16% до 20% мечтают записаться в парикмахерскую, а от 6 до 9% — пойти в ресторан или кафе. По кино, театрам и музеям соскучились 5–6% опрошенных, еще 3–4% хотят нарядиться и пойти «в люди», а от 2% до 5% — посетить салон красоты», — говорится в сообщении.

Опрос проводился 1–2 мая в каналах «стопкоронавирус.рф» в Telegram и ICQ, а также социальной сети «ВКонтакте». В общей сложности проголосовали более 126,2 тыс. человек.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. 28 апреля режим был продлен до 11 мая.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

В России за прошедшие сутки диагностировали 9623 новых случая заражения коронавирусом. По состоянию на 2 мая в стране зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 1222 пациента, выздоровели 15 013 человек.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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