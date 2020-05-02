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Собянин предупредил о возможности ужесточить выдачу пропусков

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что если на улицах столицы будет много людей и понадобится сократить их количество для предупреждения распространения коронавируса, власти города могут ужесточить меры, сократив выдачу пропусков.

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Собянин пояснил, что в случае если столичные власти увидят «какую-то угрозу», то они будут выходить с предложением об ужесточении ограничительных мер.

«Самое главное — это все-таки человек, и, если у него есть проблемы, заболевания, это возможность оказать этому человеку помощь. Пока система заполняется, она испытывает всё большую нагрузку каждый день. В этой ситуации, конечно, никакие послабления мер допускать нельзя», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1». в субботу, 2 мая.

Как ранее 2 мая сообщили в оперативной штабе по борьбе с распространением инфекции, увеличение роста заболевших в Москве объясняется тем, что скорость подтверждения результатов тестов на выявление коронавирусной инфекции увеличилась в несколько раз.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в Москве удалось почти в два раза увеличить выявляемость коронавирусной инфекции.

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Он отметил, что Москве удалось сдержать распространение инфекции благодаря дисциплине и поддержке мер самоизоляции со стороны жителей.

Всего по состоянию на 2 мая в России зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 1222 пациента, выздоровели 15 013 человек.

29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. Впоследствии такие ограничительные меры ввели и в остальных регионах страны. 28 апреля режим был продлен до 11 мая.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в столице и Московской области ввели электронные пропуска для поездок на транспорте. С 15 апреля его наличие обязательно для перемещения на личном или общественном транспорте. 18 апреля стали доступны новые формы для выдачи, корректировки и проверки цифровых пропусков.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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