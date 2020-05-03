Проценко оценил риск итальянского сценария эпидемии COVID-19 в России

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко описал, чем отличается российский сценарий пандемии коронавирусной инфекции от итальянского. Об этом он рассказал в воскресенье, 3 мая, в интервью на телеканале «Россия 24».

«У нас, наверное, уникальная история в том, что Москва, как въездной хаб, успела предпринять те действия, которые не дали [возможности] вот этому молниеносному распространению вируса по всей стране», — сказал Проценко.

Он отметил действенность мер, введенных в столице, в том числе изоляции, въездного контроля, а также тщательного наблюдения. По словам Проценко, эти действия позволили стране выиграть две-три недели для «перестроения».

Врач указал, что перед лицом пандемии общей для всех стран оказалась проблема отсутствия вакцины, быстрой диагностики и целенаправленной лекарственной противовирусной терапии, из-за чего сроки окончания эпидемии спрогнозировать невозможно.

30 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что страна избежала «итальянского сценария» с эпидемией, но не чудом, а действиями. Он указал, что власти вовремя приняли «жесткие решения по самоизоляции», а также предприняли эффективные усилия для убеждения людей оставаться дома.

По состоянию на 3 мая в России общее число заболевших достигло 134 687 человек, умерли 1280 пациентов, выздоровели ― 16 639.

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