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Собянин заявил о европейском сценарии развития коронавируса в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В России развивается европейский вариант развития ситуации с коронавирусом. Об этом 2 мая заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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«Всего за последние месяц-полтора приехало из-за границы в Россию больше миллиона человек, причем из них москвичей было всего 120 тыс. Из этого миллиона половина практически проехала через Москву и поехала дальше в регионы. На мой взгляд, он уже невозможен, китайский вариант [развития событий]», — сказал он в интервью для фильма Наили Аскер-заде «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1».

По словам мэра, в данной ситуации необходимо «просто бороться», сглаживая пики, поскольку коронавирус распространился внутри страны. Столичные власти полагают, что Москва еще не добралась до серьезных показателей по смертности людей с коронавирусом за счет хорошей работы системы здравоохранения.

Собянин выразил мнение, что москвичи «через полгода, максимум год» не будут вспоминать о коронавирусе как о чем-то серьезным.

«Мы, когда испытываем какие-то трудности, мы думаем, что эти трудности мы запомним на всю жизнь, у нас изменится психология и так далее. Но я уверен, вот эта проблема закончится», — добавил он.

Как ранее 2 мая сообщили в оперативной штабе по борьбе с распространением инфекции, увеличение роста заболевших в Москве объясняется тем, что скорость подтверждения результатов тестов на выявление коронавирусной инфекции увеличилась в несколько раз.

Всего по состоянию на 2 мая в России зарегистрировано 124 054 случая коронавируса в 85 регионах. Погибли 1222 пациента, выздоровели 15 013 человек.

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Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса 8 (800) 2000-112.

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