В Москве проверят более 40 инженерных сооружений перед парадом Победы

Специалисты дополнительно проверят состояние инженерных сооружений, которые расположены на пути следования военной техники на параде Победы в Москве. Об этом в среду, 3 июня, заявил заммэра столицы Петр Бирюков.

«На маршруте движения военной техники расположены 43 инженерных сооружения: путепроводы, мосты, эстакады, пешеходные и транспортные тоннели. Традиционно каждый год перед парадом они проходят тщательное обследование», ― цитирует его «Интерфакс».

Бирюков объяснил, что эта проверка позволит подтвердить возможность проезда техники по инженерным сооружениям, а также рассчитать нагрузку и обеспечить их безопасное прохождение.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что участие в параде примут около 14 тыс. человек. Он отметил, что на мероприятие страна пригласила парадные расчеты 19 государств.

29 мая президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военного парада и салюта 24 июня в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Позднее российский лидер объявил данный день нерабочим.

Торжественные мероприятия 24 июня пройдут в девяти городах-героях и 19 городах, где дислоцируются штабы военных округов, флотов и объединений Вооруженных сил России.

Свое участие в торжественных мероприятиях уже подтвердили президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и сербский лидер Александр Вучич.

Традиционное проведение торжеств в День Победы 9 мая было отменено из-за угрозы распространения коронавируса, состоялась только воздушная часть парада.

Исторический парад в честь победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне состоялся 24 июня 1945 года. Принимал мероприятие маршал Советского Союза Георгий Жуков, а командовал парадом маршал Советского Союза Константин Рокоссовский.